В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

Фото t.me/aeroaer

Дополнительные временные ограничения в воздушных гаванях ввели из-за объявленной в крае ночью 23 ноября угрозы беспилотной опасности.

О введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в 5:24 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность на территории всего края объявили ночью 23 ноября. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в воскресенье около 3:00.

В Новороссийске из-за отражения атаки БПЛА включили сирены. Сигнал «Внимание всем» зазвучал на территории города около 4:00. Вслед за Новороссийском сирены включили в Анапе.

