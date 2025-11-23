Введенную ночью беспилотную опасность отменили в Краснодарском крае

Уведомления РСЧС об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили 23 ноября в 8:07.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на территории региона почти пять с половиной часов. Его объявили в воскресенье около 3:00.

«В Краснодарском крае объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в оповещении МЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность на территории края объявили ночью 23 ноября. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в воскресенье около 3:00.

В Новороссийске из-за отражения атаки БПЛА включили сирены. Сигнал «Внимание всем» зазвучал на территории города около 4:00. Вслед за Новороссийском сирены включили в Анапе. В аэропортах Краснодара и Геленджика из-за объявленной беспилотной опасности вводили временные ограничения на полеты.

Минобороны утром в воскресенье сообщило, что над Кубанью и Черным морем ночью 23 ноября сбили 40 украинских беспилотников.

Подпишись, здесь всегда интересно.