В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность, введенную вечером 23 ноября

Уведомления РСЧС об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили 24 ноября в 2:19.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал в Краснодарском крае с 19:30 воскресенья.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность», — говорится в уведомлении МЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили 23 ноября около 19:30. В Новороссийске из-за отражения атаки БПЛА включали сирены. Сигнал «Внимание всем» также звучал в Анапе.

В Краснодарском крае 23 ноября угрозу беспилотной опасности объявляли трижды. Ночью, а также в период с 13:00 до 20:00 силы ПВО сбили над Кубанью четыре БПЛА, над Черным морем уничтожили 62 беспилотника.

