Над Черным морем сбили 26 украинских беспилотников

Российские военные днем и вечером 23 ноября отражали очередную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Всего с 13:00 до 20:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских дронов. Их них 26 — сбили над акваторией Черного моря.

Восемь БПЛА обезвредили над Крымом, еще шесть — над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 23 ноября, третий раз за сутки, на территории края объявили беспилотную опасность. Первый раз сообщения РСЧС о возможной угрозе падения БПЛА жители региона получили 23 ноября около 3:00. Угрозу беспилотной опасности отменили спустя пять часов. Ночью 23 ноября над Кубанью и Черным морем сбили 40 украинских беспилотников. Во второй раз опасность атаки БПЛА была объявлена в 13:40.

