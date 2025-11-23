Logo
В Новороссийске вечером 23 ноября включили сирены из-за отражения атаки БПЛА

Происшествия
В Новороссийске вечером 23 ноября включили сирены из-за отражения атаки БПЛА
Фото Максима Бессалого, «Кубань 24»

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в городе-герое в воскресенье вечером.

На территории Новороссийска включили сирены — сигнал «Внимание всем». Об этом глава города Андрей Кравченко сообщил в своих соцсетях в 21:16. 

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото или видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — написал мэр Новороссийска в Telegram. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 23 ноября, третий раз за сутки, на территории края объявили беспилотную опасность.

Первый раз сообщения РСЧС о возможной угрозе падения БПЛА жители региона получили 23 ноября около 3:00. В Новороссийске и Анапе звучали сирены. Угрозу беспилотной опасности отменили спустя пять часов. Ночью 23 ноября над Кубанью и Черным морем сбили 40 украинских беспилотников.

Во второй раз опасность атаки БПЛА была объявлена в 13:40. С 13:00 до 20:00 в воскресенье дежурные средства ПВО сбили над Черным морем 26 украинских дронов.

