В Новороссийске вечером 23 ноября включили сирены из-за отражения атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в городе-герое в воскресенье вечером.

На территории Новороссийска включили сирены — сигнал «Внимание всем». Об этом глава города Андрей Кравченко сообщил в своих соцсетях в 21:16.

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото или видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — написал мэр Новороссийска в Telegram.

