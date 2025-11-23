В Новороссийске вечером 23 ноября включили сирены из-за отражения атаки БПЛА
Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в городе-герое в воскресенье вечером.
На территории Новороссийска включили сирены — сигнал «Внимание всем». Об этом глава города Андрей Кравченко сообщил в своих соцсетях в 21:16.
«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото или видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — написал мэр Новороссийска в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 23 ноября, третий раз за сутки, на территории края объявили беспилотную опасность.
Первый раз сообщения РСЧС о возможной угрозе падения БПЛА жители региона получили 23 ноября около 3:00. В Новороссийске и Анапе звучали сирены. Угрозу беспилотной опасности отменили спустя пять часов. Ночью 23 ноября над Кубанью и Черным морем сбили 40 украинских беспилотников.