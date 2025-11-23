В Анапе второй раз за сутки включили сирены, оповещающие об угрозе БПЛА

На территории города-курорта включили сигнал «Внимание всем». Сирены зазвучали около 21:20.

В мэрии Анапы напомнили, что при включении сирен необходимо соблюдать следующие правила.

Если вы дома, укройтесь в помещении без окон — в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Нельзя пользоваться лифтом, необходимо держаться подальше от окон и дверей.

Если вы находитесь на улице, нужно укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Используйте для укрытия подвалы домов, подземные парковки. Прятаться у стен многоквартирных домов, использовать автомобиль или остановочный павильон как укрытие опасно.

В случае если вы находитесь в машине, остановитесь и покиньте транспортное средство. Спрячьтесь за любое крепкое укрытие или лягте на землю, отползите к укрытию.

«Не выкладывайте фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Противник может использовать эту информацию для корректировки», — предупредила жителей и гостей курорта пресс-служба мэрии Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 23 ноября в крае тертий раз за сутки объявили беспилотную опасность. Уведомления о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов поступили жителям Кубани около 19:30. В Новороссийске из-за отражения атаки БПЛА включили сирены.

