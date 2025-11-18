В Кремле назвали оправданными отключения мобильного интернета для борьбы с БПЛА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга отметил, что вопросы целесообразности блокировки мобильной связи — компетенция профильных ведомств.

По словам представителя Кремля, в этом вопросе в первую очередь важны те шаги, которые считают необходимыми силовые структуры. Содержательную оценку по отключению мобильного интернета в стране способны и обязаны предоставлять соответствующие ведомства, уточнил пресс-секретарь.

«Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность за обеспечение безопасности, и принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданными и необходимыми», — сказал представитель администрации президента.

Ранее Песков прокомментировал введение «периода охлаждения» для сим-карт, возвращающихся из-за границы. Он охарактеризовал критику данного решения как необоснованную. По его словам, никаких неудобств населению это не причиняет.

«Система отлажена, работает безупречно, (мера) связана с необходимостью обеспечения безопасности. Сейчас это стоит во главе угла», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 10 ноября ввели 24-часовой «период охлаждения» сим-карт после роуминга. Теперь мобильный интернет и СМС будут блокировать на сутки после возвращения из-за рубежа. Эксперт Мясоедов объяснил новый режим «охлаждения» сим-карт борьбой с БПЛА.

Подпишись, здесь всегда интересно.