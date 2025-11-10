В России ввели 24-часовой «период охлаждения» сим-карт после роуминга

Российские мобильные операторы с 10 ноября запустили в тестовом режиме новый механизм «охлаждения» сим-карт, попавших на территорию страны из-за рубежа.

На таких номерах теперь временно блокируется мобильный интернет и SMS. Владельцу сим-карты приходит сообщение с информацией о способах снятия установленных ограничений. После выполнения инструкции доступ будет восстановлен.

Уточняется, что разблокировать сим-карту можно в любой момент через авторизацию с помощью капчи по ссылке от оператора. Альтернативный способ — звонок в колл-центр с прохождением идентификации по телефону.

Период «охлаждения» на 24 часа вводится в двух случаях: при возвращении российских сим-карт из международного роуминга и при их неактивности в течение 72 часов.

Нововведения направлены на защиту россиян от угроз, связанных с беспилотниками. Сим-карты с мобильным интернетом могут устанавливаться во вражеские БПЛА для навигации, а временные блокировки призваны повысить защиту от подобных атак, сообщает официальный Telegram-канал Минцифры РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России мобильный интернет и СМС планируют блокировать на сутки после роуминга. Эксперт Мясоедов объяснил новый режим «охлаждения» сим-карт борьбой с БПЛА.

