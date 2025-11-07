В России мобильный интернет и СМС планируют блокировать на сутки после роуминга

Меры примут в случае, если абоненты находились в международном роуминге или долго не пользовались сим-картой.

Аэропорты и города РФ теперь будут встречать из-за границы с большей осторожностью. В России планируют ввести 24-часовой период охлаждения для отечественных сим-карт, если абоненты находились в международном роуминге или не пользовались сим-картой более 72 часов. В течение суток будут недоступны мобильный интернет и СМС, но звонить и принимать вызов можно.

«Время нужно, чтобы мобильный оператор или надзорный орган смогли установить, действительно ли это вы, не будет ли негативных последствий», — говорит адвокат Александр Толмачев.

Чтобы сократить срок блокировки, абоненту предложат пройти простую верификацию — перейти по ссылке из СМС и ввести капчу, после чего связь восстановится. Новая мера направлена на борьбу с бесхозными сим-картами, которые могут использоваться для атак беспилотников.

«Все эти меры носят комплексный характер. Правительство принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан», — говорит директор центра финансовой грамотности «Свои финансы» Алла Храпунова.

Ассоциация туроператоров России отмечает, что это может создать новые неудобства для туристов.

«Это очень негативная история. Особенно для пассажиров, кому предстоит транзит через, например, Москву. Для туристов, которые из столицы разъезжаются поездами. Также для тех, кто будет попадать на «Ковры». Здорово, что где-то есть Wi-Fi, а в такси, например, его нет», — отмечает вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

Однако эксперты успокаивают, что новый механизм для российских номеров станет мягче, чем аналогичный порядок для иностранных сим-карт, введенный ранее, поэтому и проблем должно стать меньше.

Читайте также: где можно бесплатно подключиться к интернету на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.