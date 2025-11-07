Эксперт Мясоедов объяснил новый режим «охлаждения» сим-карт борьбой с БПЛА

Директор и партнер компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал о причинах введения в России суточного «охлаждения» сим-карт после международного роуминга.

По словам специалиста по информационной безопасности, эта мера направлена против БПЛА, которыми злоумышленники управляют по дистанционной связи. Эксперт разъяснил механизм работы системы: после пересечения дроном российской границы его оператор лишается связи с устройством из-за временной деактивации сим-карты.

Мясоедов обозначил две категории мобильных номеров, используемых злоумышленниками. Первая — роуминговые сим-карты, для которых период охлаждения уже действует. Вторая — российские номера, которые попадают к злоумышленникам через теневые каналы сбыта.

Граждане, вернувшиеся из зарубежных поездок, смогут восстановить мобильную связь через процедуру верификации, уточнил Мясоедов. Подтвердить личность можно в стационарных центрах операторов, расположенных во всех аэропортах и железнодорожных вокзалах страны.

«Это неудобно, но оправдано, поскольку проблема существует, и это достаточно мягкий способ ее решения. Надо понимать, что на кону жизни людей, и с минимальными неудобствами можно смириться», — подчеркнул эксперт.

Однако, по его наблюдениям, уже сейчас установленные сроки блокировки не соблюдаются — роуминговые номера туристов из дружественных государств остаются неактивными неделями вместо заявленных одного-двух дней.

«Мы не в каменном веке, и связь должна работать. Это также создает неудобство для россиян, которые имеют зарубежные сим-карты», — отметил Мясоедов.

Специалист заключил, что при корректной реализации новой системы и ее нормальном функционировании серьезных проблем для пользователей не возникнет, сообщает 360.ru.

Читайте также: сотруднику офиса сотовой связи грозит до 5 лет за махинации с номерами на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.