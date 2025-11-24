Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили 24 БПЛА вечером 24 ноября

Еще три беспилотника обезвредили над Крымом, два — над Курской областью и по одному над Брянской и Белгородской областями, сообщает пресс-службы Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

На территории Новороссийска включили сирены — сигнал «Внимание всем», оповещающий об атаке БПЛА, сообщил глава города Андрей Кравченко в своих соцсетях в 21:33.