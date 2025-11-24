Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили 24 БПЛА вечером 24 ноября
ВСУ вечером в понедельник предприняли попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Дежурные средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 24 ноября уничтожили 31 украинский дрон. Из них один БПЛА сбили над Краснодарским краем, 17 — над Черным морем и 6 — над Азовским.
Еще три беспилотника обезвредили над Крымом, два — над Курской областью и по одному над Брянской и Белгородской областями, сообщает пресс-службы Минобороны РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.
На территории Новороссийска включили сирены — сигнал «Внимание всем», оповещающий об атаке БПЛА, сообщил глава города Андрей Кравченко в своих соцсетях в 21:33.
Глава Геленджика Алексей Богодистов в 23:10 сообщил о включении сирен в связи с атакой беспилотников. Он призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие.