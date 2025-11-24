Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили 24 БПЛА вечером 24 ноября

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nad-kubanyu-chernym-i-azovskimi-moryami-sbili-24-bpla-vecherom-24-noyabrya
Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили 24 БПЛА вечером 24 ноября
Фото Игоря Хошобина, «Кубань 24»

ВСУ вечером в понедельник предприняли попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 

Дежурные средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 24 ноября уничтожили 31 украинский дрон. Из них один БПЛА сбили над Краснодарским краем, 17 — над Черным морем и 6 — над Азовским. 

Еще три беспилотника обезвредили над Крымом, два — над Курской областью и по одному над Брянской и Белгородской областями, сообщает пресс-службы Минобороны РФ. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

На территории Новороссийска включили сирены — сигнал «Внимание всем», оповещающий об атаке БПЛА, сообщил глава города Андрей Кравченко в своих соцсетях в 21:33.

Глава Геленджика Алексей Богодистов в 23:10 сообщил о включении сирен в связи с атакой беспилотников. Он призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях