Сирены включили в Геленджике из-за угрозы атаки БПЛА вслед за Новороссийском

В Краснодарском крае вечером 24 ноября объявили беспилотную опасность. Сообщения о возможной угрозе падения БПЛА поступили около 20:30.

Глава Геленджика Алексей Богодистов в 23:10 сообщил о включении сирен в связи с атакой беспилотников. Он призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие.

«Вся официальная информация будет опубликована в моих социальных сетях, в каналах пресс-службы администрации и МЦУ», — написал Богодистов в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

На территории Новороссийска включили сирены — сигнал «Внимание всем», оповещающий об атаке БПЛА, сообщил глава города Андрей Кравченко в своих соцсетях в 21:33.

