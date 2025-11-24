В Новороссийске вечером 24 ноября зазвучали сирены из-за отражения атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в понедельник вечером на Кубани, в том числе городе-герое.

На территории Новороссийска включили сирены — сигнал «Внимание всем», оповещающий об атаке БПЛА. Об этом глава города Андрей Кравченко сообщил в своих соцсетях в 21:33.

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото или видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — написал мэр Новороссийска в Telegram.

Также Кравченко призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в его соцсетях, по радио «Новая Россия» (104 FM) и в эфире телеканала «Новороссийск» (22 кнопка у кабельных операторов).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

Российские силы ПВО 24 ноября с 14:00 до 20:00 ликвидировали 40 дронов ВСУ над пятью регионами страны — Москва, Крым, Брянская, Калужская и Курская области. В том числе девять украинских беспилотников сбили над Черным морем.

