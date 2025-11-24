Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА на частный дом в Новороссийске
Новороссийск подвергся атаке украинских беспилотников ночью 24 ноября. Фрагменты одного из сбитых БПЛА упали на частный дом.
В результате произошедшего пострадал мужчина. Его госпитализировали, в больнице ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
На месте работают специальные и экстренные службы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.
На территории Новороссийска включили сирены — сигнал «Внимание всем», оповещающий об атаке БПЛА, сообщил мэр Андрей Кравченко в своих соцсетях в 21:33.
В результате отражения атаки обломки беспилотника повредили многоэтажный дом. По предварительным данным, пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома.
В одном из районов города-героя местные жители услышали предупреждения не только об атаке беспилотников, но и о радиационной опасности, химической атаке, паводках и штормовом предупреждении. Кравченко пояснил, что сбой произошел из-за несанкционированного вмешательства в систему городского оповещения.