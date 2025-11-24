Мэрия Новороссийска опровергла сообщения о химической и радиационной опасности

Вечером 24 ноября в Новороссийске включили сирены в связи объявлением беспилотной опасности.

Однако в одном из районов местные жители услышали предупреждения не только об атаке беспилотников, но и о радиационной опасности, химической атаке, паводках и штормовом предупреждении.

Администрация Новороссийска опровергла информацию о химической и радиационной опасности в городе-герое.

«Это произошло из-за несанкционированного вмешательства в систему городского оповещения. Специалисты уже занимаются устранением возможного повторения такой ситуации», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

Он добавил, что сейчас в городе действует только угроза атаки БПЛА. Оповещения о других видах угроз не соответствует действительности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

На территории Новороссийска включили сирены — сигнал «Внимание всем», оповещающий об атаке БПЛА, сообщил глава города Андрей Кравченко в своих соцсетях в 21:33.

