Работу аэропорта Геленджика ограничили вечером 24 ноября из-за опасности БПЛА

В Краснодарском крае в понедельник около 20:30 был объявлена беспилотная опасность.

В связи с этим в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в 21:40 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

Он также напомнил, что воздушная гавань города-курорта принимает и выпускает самолеты только с 8:30 до 20:00. Поэтому введенные ограничения будут актуальны, если к утру вторника сигнал «Беспилотная опасность» не отменят по краю. В этом случае на вылет и прилет могут задержаться утренние авиарейсы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске вечером 24 ноября зазвучали сирены из-за отражения атаки БПЛА. Беспилотную опасность объявили по всему Краснодарскому краю.

При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

