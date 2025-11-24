Аэропорт Краснодара закрыли вслед за гаванью Геленджика вечером 24 ноября

После объявления в Краснодарском крае беспилотной опасности в аэропортах Краснодара и Геленджика ввели ограничения на полеты.

О запрете на прием и выпуск воздушных судов в воздушной гавани столицы Кубани сообщил 24 ноября в 22:00 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Аэропорт Краснодара осуществляет прием и выпуск самолетов только с 9:00 до 19:00. Введенные ограничения могут привести к задержке авиарейсов, если сигнал «Беспилотная опасность» не отменят по региону к утру вторника.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу аэропорта Геленджика ограничили вечером 24 ноября из-за опасности БПЛА. Беспилотную опасность объявили по всему Краснодарскому краю. В Новороссийске зазвучали сирены из-за отражения атаки вражеских беспилотников.

