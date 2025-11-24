Сирены из-за угрозы атаки беспилотников включили в Сочи и Сириусе

Черноморское побережье Краснодарского края с вечера 24 ноября продолжают атаковать украинские беспилотники.

Об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов около 0:40 25 ноября сообщили главы Сочи Андрей Прошунин и Сириуса Дмитрий Плишкин.

Жителей и гостей курортов просят сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» — написал Андрей Прошунин в Telegram.

При этом местные жители сообщают, что по всему Сочи работают сирены.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 24 ноября в Краснодарском крае. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

Сирены также работают в Новороссийске и Геленджике. В городе-герое повреждены две многоэтажки и один частный дом, также пострадал мужчина.

Подпишись, здесь всегда интересно.