Атака беспилотников на Краснодарский край: что известно о ночных прилетах?

Ночью 17 декабря в Краснодарском крае началась очередная атака беспилотников киевского режима. В самом центре налета оказались соседствующие Славянский и Красноармейский районы.

Беспилотную опасность объявили во вторник около 23:30. По данным Минобороны РФ, почти 47 БПЛА этой ночью сбили над Кубанью, Черным и Азовским морями. Над Краснодарским краем — 31, по 8 — над Черным и Азовским морями.

Славянский район

В муниципалитете из-за падения обломков дронов пострадали два человека. Их госпитализировали в Славянскую ЦРБ, людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Утром в ЦРБ направили санавиацию, чтобы доставить пациентов в Краснодар — в Краевую клиническую больницу № 1.

В результате атаки и падения фрагментов беспилотников повреждены дома в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселка Прибрежного. В основном — пробиты крыши и повреждены окна и остекление.

Беспилотники повредили две высоковольтные ЛЭП. В результате 38,8 тыс. человек остались без света. К утру большинство абонентов удалось запитать, к 8:50 без электроснабжения оставались 12,7 тыс. человек.

Из-за атаки в 21 детском саду и 3 школах отключены электричество, вода и отопление. В связи с этим занятия отменили, дети остались дома. Еще пять школ работают по ступенчатому расписанию.

От БПЛА пострадал Славянский электротехнологический техникум. Пострадавших нет, но тоже отсутствуют вода и отопление, электричество восстановили в 6:30.

Кроме того, обломки беспилотников упали на территории Славянского НПЗ и вызвали пожар. Загорелись технологическое оборудование и трубопровод на площади 100 кв. м. Пожар оперативно потушили, пострадавших нет.

Красноармейский район

В муниципалитете после атаки фрагменты беспилотников обнаружили по девяти адресам. Пострадавших по этим адресам нет.

Обломки дронов упали в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановском. В частных домах выбило окна, двери. Также повреждены хозпостройка, навес, гараж. Пострадало здание склада.

