Водитель «Нивы» погиб в лобовом столкновении с грузовиком в Тихорецком районе

Смертельная авария произошла 15 декабря около 16:50 на 55-м км федеральной трассы «Кавказ» в Тихорецком районе.

По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем отечественного внедорожника «Нива» двигался со стороны Кропоткина в сторону Тихорецка и выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте. На полосе «Нива» столкнулась с грузовым автомобилем Isuzu, который ехал ей навстречу.

В результате ДТП водитель отечественного авто скончался от полученных травм на месте. На кадрах с места происшествия видно, что от столкновения от двухдверного внедорожника остался только металический каркас. У машины расплющило всю переднюю, боковую левую и заднюю части.

