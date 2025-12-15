Кондратьев: нужно сделать все, чтобы весной Анапа полноценно приняла отдыхающих

Цель властей региона — сделать все возможное, чтобы летом 2026 года Анапа и Темрюкский район провели полноценный курортный сезон. Это обозначил глава Кубани Вениамин Кондратьев на большом совещании, посвященном годовщине крушения танкеров в Черном море.

Ровно год прошел с момента, когда Кубань столкнулась с вызовом, аналогов которому не было во всем мире. Из-за шторма в Черном море два перевозивших мазут судна потерпели крушение. В итоге в воду разлилось более 3 тыс. т нефтепродуктов. Ввели режим ЧС на муниципальном, региональном, а затем и федеральном уровнях.

Спустя год, когда 90% мазута убрано, борьба за чистое море продолжается. Победой будет открытие полноценного курортного сезона в Анапе. Чтобы подвести итог проделанной работы по ликвидации ЧС, обозначить новые цели и обсудить возможность туристического сезона в пострадавших муниципалитетах, Вениамин Кондратьев собрал большое совещание: за столом — вице-губернаторы, руководители ведомств, ученые, спасатели и добровольцы. Глава региона начал встречу со слов благодарности тем, кто с первых дней отправился очищать пляжи.

«Я благодарен всем — и волонтерам, и жителям Анапы за активность, за бессонные ночи, за то, что смогли буквально в считанные часы приехать для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и убирать мазут. Убирали днем, ночью и в непогоду. Всего приехали 60 тыс. человек из 57 регионов страны. Я благодарен всем, кто организовывал штабы, в том числе для обеспечения волонтеров всем необходимым», — отметил Кондратьев.

Добровольцы вместе со спасателями боролись за жизнь птиц. Отмывали пернатых от нефтепродуктов, заботились о них на передержке. Для таких людей предусмотрели работу пунктов питания, обогрева, точки выдачи средств индивидуальной защиты и инвентаря. В Анапе и Темрюкском районе собралась целая армия из неравнодушных.

«В пик ликвидации ЧС в декабре 2024 года суточная группировка составляла до 8 тыс. человек. Максимально 7 тыс. 952 человека принимали участие одномоментно и 647 единиц техники, в том числе 314 инженерной», — говорит первый заместитель Губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

Что касается самих танкеров: на их затонувшие части сейчас устанавливают коффердамы — это защитные купола. Затем мазут откачают, а металл утилизируют. За ситуацией в круглосуточном режиме продолжают следить краевые власти. Также было и с первых часов после крушения танкеров.

«Был огромный просто отклик людей на эту проблему. Мы его сумели подхватить, создали группу в соцсетях, которая стремительно разрослась до 100 тыс. человек. Пошел поток людей благодаря вашей поддержке, администрации Анапы. Особенно хочу отметить блок внутренней политики. Сумели организовать и направить поток стихийных волонтеров, которые совершенно в разнобой приезжали», — рассказывает координатор межрегиональной природоохранной и правозащитной общественной организации «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха.

От разлива мазут пострадала деятельность анапских предпринимателей. Без курортного сезона тяжко пришлось даже представителям малого бизнеса. На подмогу пришли региональные власти. На пострадавших территориях с самого начала работы по ликвидации ЧС, по поручению губернатора, начали прорабатывать и внедрять как федеральные, так и региональные меры поддержки.

«Для этого регулярно встречались с бизнесом и выстраивали меры поддержки, исходя из их запросов. Это отсрочки по налоговым и страховым платежам, субсидии и льготное заемное финансирование. Все они показали свою эффективность. Суммарно уже оказана господдержка на общую сумму порядка 2 млрд рублей», — сообщает заместитель Губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

В Анапе летом гостей принимали более 950 объектов — это 60% от всех городских средств размещения.

«Город сейчас живет ожиданием курортного сезона. В любом случае для города, бизнеса и всех жителей муниципалитета важно, чтобы прозвучало публичное заявление об открытии сезона. Мы продолжаем очищать пляжи в зависимости от погодных условий. И будем очищать их после Нового года», — подчеркивает врио главы Анапы Светлана Балаева.

Также на совещании обсудили способы, которые могут помочь в полной очистке пляжей от нефтепродуктов. Один из них — намывка песка земснарядами. Это плавучая техника, которая должна поднять чистый песок со дна моря и перенести его на пляжи. Губернатор поручил своему первому заместителю Игорю Галасю вместе с специалистами проанализировать возможность использования данного метода. Также о ситуации в Темрюкском районе Вениамину Кондратьеву доложил глава муниципалитета Федор Бабенков.

«Ситуация стабильная, новых выбросов мы не наблюдаем. Территория пляжей, которая была закрыта и подверглась ЧС, очищена. Не наблюдаем вкраплений», — говорит Бабенков.

Каждый метод очистки, который поднимается за столом совещания — это возможность, которая позволит приблизить открытие полноценного курортного сезона в Анапе и Темрюкском районе, отметил губернатор. Региональные власти готовы сделать для этого все возможное, ведь за турпотоком в курортные города стоит заработок множества предпринимателей, а значит и состояние экономики края в целом.

«Анапа должна начать функционировать как полноценный курорт. Это важно для жителей города, для бизнеса и для нас тоже, как для власти. Мы поддержали бизнес, особенно предпринимателей, но они ничего не заработали. На поддержке долго не уедешь. В 1,5 млрд рублей нам обошлась поддержка бизнеса Анапы. Я уверен, если город заработает, как полноценный курорт, то заработают и предприниматели. Нужно сделать все, чтобы весной Анапа начала принимать отдыхающих как полноценный курорт», — подчеркивает глава Кубани.

Год назад эта чрезвычайная ситуация показала, что люди все еще способны быть единомышленниками. Десятки тысяч сотрудников оперативных служб, спасателей, команд муниципалитетов Кубани, экологов, ученых, добровольцев со всех уголков страны сплотились, чтобы сохранить побережье. На 90% у них это уже получилось.

