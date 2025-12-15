В ликвидации ЧС с мазутом в Анапе и Темрюке приняли участие 60 тыс. человек

Ровно год назад, 15 декабря 2024 года, в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В Черном море произошла экологическая катастрофа.

Суда перевозили топочный мазут. В результате их крушения в море разлилось больше 3 тыс. т нефтепродукта. Значительная часть мазута оказалась на побережье Анапы и Темрюкского района.

В работах по ликвидации последствий разлива участвовали 60 тыс. человек со всех районов Краснодарского края и 57 регионов России. Об этом на совещании с учеными и экологами сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что работу волонтеров и участников ликвидации ЧС от муниципалитетов Кубани круглосуточно координировали добровольческие штабы, они же обеспечивали людей всем необходимым. За год с побережья Черного моря вывезли более 183 тыс. т загрязненного грунта.

«Всегда подчеркивал, что, прежде всего, нужно убрать источник загрязнения в море, и Росморречфлот занимается решением этого вопроса. А наша задача — как можно скорее восстановить пострадавшие пляжи. Это важно для экономики и всего санаторно-курортного комплекса региона, бизнеса и жителей курортов, миллионов туристов со всей страны. Мы должны сделать все возможное, чтобы летом 2026 года Анапа и Темрюкский район провели полноценный курортный сезон», — отметил Кондратьев в ходе совещания.

На встрече обсудили варианты полной очистки пляжей от нефтепродуктов. По словам директора Кубанского научного фонда Виктора Анисимова, от ученых поступило более 300 предложений.

«193 решения получили положительную экспертную оценку. Из них 102 технологии имеют тестовое оборудование, а 91 — показала свою эффективность в лабораторных условиях. За год около 50 разработок испытали прямо на территории Анапы в реальных условиях», — отметил Анисимов.

Первый вице-губернатор Игорь Галась напомнил, что сразу после катастрофы еще не было технологических решений по уборке мазута, поэтому пляжи очищали механическим способом силами спасательных служб, команд от всех муниципальных образований края, волонтеров, общественных организаций и просто неравнодушных граждан.

«На пике проведения работ общая группировка составляла порядка 8 тыс. человек и 647 единиц техники. Организовали пункты питания, обогрева, точки выдачи комбинезонов, перчаток, респираторов и масок, инструментов и мешков. Координировали пункты спасения животных и птиц. Разработали памятки с информацией по очистке побережья от мазута, списком контактов, специальные карты с рекомендациями по действиям на месте, точками сбора, выдачи инвентаря и средств индивидуальной защиты», — напомнил Галась.

О поддержке бизнеса на пострадавших территориях доложил вице-губернатор Александр Руппель. Он отметил, что суммарно им уже оказали господдержку на 2 млрд рублей.

«По отсрочке налоговых и страховых взносов, которые действуют до 25 декабря 2025 года, уже направили в Правительство РФ инициативу о продлении этой меры. Также был отменен туристический налог. Возмещена часть затрат на операционные расходы в связи с отменами бронирований. На базе Фонда микрофинансирования бизнес Анапы и Темрюкского района получил льготные займы на более чем 211 млн рублей. А единая субсидия на развитие инфраструктуры в рамках профильного национального проекта составила 437 млн рублей», – сообщил Руппель.

Одной из перспективных технологий, по словам ученых, может стать намывка песка земснарядами — специальной плавучей техникой, которая поднимает чистый песок со дна водоемов. С их помощью можно собрать грунт с баров — подводных холмов. Губернатор поручил проанализировать возможность использования этой технологии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

