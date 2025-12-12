Савельев: в Черном море собрали более 90% разлившегося мазута

О ликвидации последствий разлива мазута в Черном море 12 декабря рассказал заместитель председателя Правительства РФ Виталий Савельев. По его словам, водолазы и волонтеры собрали более 90% мазута.

Он пояснил, что было собрано 185 тыс. т мазута, перемешанного с грунтом и песком. Утилизировали 160 тыс. т.

В зоне аварии продолжает работать группировка водолазов МЧС и Минтранса России. Она состоит из 183 человек. В работе задействовали специально оборудованные суда, инжекторные установки. В ликвидации последствий аварии помогают волонтеры.

Под водой находятся нос и корма одного из танкеров с мазутом. На них осталось около 3 тыс. т нефтепродуктов. Специалисты регулярно исследуют состояние частей судна. По последней информации, течи нет.

Правительственная комиссия поручила использовать коффердамы — с их помощью законсервируют мазут и не дадут ему разлиться в море. Уже установлена одна из конструкций. Еще две — в работе, сообщает телеканал «Россия 24».

