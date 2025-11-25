Logo
Владелец «Волгонефти-212» не смог оспорить решение о взыскании 49,5 млрд рублей

Происшествия
Владелец «Волгонефти-212» не смог оспорить решение о взыскании 49,5 млрд рублей
Фото «Кубань 24»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ООО «Каматрансойл». 

Ранее суд обязал владельца затонувшего танкера «Волгонефть-212» выплатить 49,5 млрд рублей за ущерб, нанесенный акватории Черного моря. 

ООО «Каматрансойл» и фрахтователь судна ООО «Кама Шиппинг» отказались добровольно возместить ущерб, который рассчитал Росприроднадзор. После чего Служба обратилась в суд, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале. 

Читайте также: владелец «Волгонефть-212» добился в суде компенсации за утрату танкера. Согласно данным в картотеке Арбитражного суда Пермского края, компания «Каматрансойл», которой принадлежит затонувший 15 декабря 2024 года в Керченском проливе танкер «Волгонефть-212», отсудил компенсацию у фрахтователя судна «Кама шиппинг». 

