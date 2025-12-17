Фрагменты сбитых БПЛА обнаружили по девяти адресам в Красноармейском районе

Обломки беспилотников упали в станице Чебургольской, а также в хуторах Протичка и Крижановский.

В частных домах выбило окна, двери. Повреждения получили хозпостройка, навес и гараж. Также пострадало здание склада.

Среди людей пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность в крае объявили поздним вечером 16 декабря. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили во вторник около 23:30.

Ночью 17 декабря над Краснодарским краем сбили украинские беспилотники. Обломки БПЛА упали на территории двух населенных пунктов Славянского района. В результате падения фрагментов дронов пострадали два человека. Повреждения получили не менее пяти частных домов.

