Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Славянском районе

Ночью 17 декабря Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников. Фрагменты сбитых дронов упали на территории частного сектора в Славянске-на-Кубани и поселке Прибрежном Славянского района.

В результате падения обломков дронов пострадали два человека. Их госпитализировали. Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Повреждения зафиксировали не менее чем в пяти частных домах. В них повреждены кровля, выбиты стекла. В Славянске-на-Кубани повреждения получили сети электроснабжения.

Сейчас на местах работают оперативные и специальные службы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность в крае объявили поздним вечером 16 декабря. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили во вторник около 23:30.

