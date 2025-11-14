Ночная атака дронов на Новороссийск: что известно о налете беспилотников?

Всю ночь 14 ноября в Краснодарском крае отражали атаки беспилотников киевского режима. Больше всего от налета украинских дронов пострадал Новороссийск.

По данным Министерства обороны РФ, в эту ночь сбили 66 БПЛА над Краснодарским краем и 59 — над Черным морем.

Массированная атака

В полночь после вечернего объявления беспилотной опасности по всему Краснодарскому краю стало понятно, что украинские беспилотники идут с моря. Под прицелом оказались Новороссийск, Анапа, Геленджик и Туапсинский округ. До Сочи и Сириуса этой ночью дроны не долетели, даже аэропорт работал в штатном режиме всю ночь.

В курортных городах включили сирены «Внимание всем», а силы ПВО начали отражать атаку. Позже стало понятно, что главной целью стал Новороссийск, где сирены пришлось включать дважды за ночь.

Последствия атаки на Новороссийск

Сначала стало известно о пожаре на нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис». Возгорание произошло при попадании обломков беспилотников. Пожар полностью потушили около 4:10. На нефтебазе никто не пострадал.

Обломки БПЛА повредили резервуар и причал «Черномортранснефти», контейнерный терминал НУТЭП в порту Новороссийска.

В результате атаки повреждения получили четыре многоквартирных дома и два частных. Выбиты окна, повреждены фасады. Во дворах повреждены автомобили, их количество будет уточняться.

В одной из квартир в многоквартирном доме на четвертом этаже пострадал мужчина, его госпитализировали.

По словам супруги пострадавшего новороссийца, он зашел в комнату, чтобы забрать документы и собаку, и в этот момент возле окна произошел взрыв. В комнате выбило стекла. Мужчина был весь в крови, жена вытащила его в коридор и позвонила в скорую.

Сейчас мужчина в городской больнице, ему сделали рентген и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Собака, за которой он пошел в комнату к окну, тоже не пострадала, ее временно оставили у друзей семьи.

Обломки беспилотников повредили гражданское судно в порту Новороссийска. Госпитализировали троих членов экипажа. У них ранения средней и тяжелой степени.

Уже утром фрагменты беспилотников обнаружили на территории Новороссийского комбината хлебопродуктов. Никто не пострадал, критичных повреждений инфраструктуры там не зафиксировали.

Повреждения получила котельная АО «Черномортранснефть». Без тепла остались три многоэтажки, где живут почти 500 человек. Еще одна многоэтажка осталась без горячей воды. В этом доме живут более 300 человек. К обеду во всех многоквартирных домах подачу тепла и ГВС восстановили.

Реакция властей

Утром после отмены сигнала «Беспилотная опасность» в Новороссийске ввели муниципальный режим ЧС.

Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех оперативных и специальных служб.

На базе школы № 29 и ТЭЛ оперативно развернуты пункты временного размещения.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко выехал на места происшествия и осмотрел поврежденные дома.

«Всем пострадавшим в результате атаки обязательно окажем необходимую помощь. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки», — сообщил глава города-героя.

Оперативные службы начали обследование мест происшествия. После составления документов сотрудники администрации районов приступят к поквартирным обходам для формирования плана аварийно-восстановительных работ.

После составления актов горожане получат финансовую компенсацию за потерю имущества первой необходимости.

В ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск задействованы 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений.

Ответ военных

В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.

Удар российской стороны был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, сообщает Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлый раз Новороссийск подвергся массированной атаке украинских БПЛА днем 24 сентября. Повреждения получили семь домов, в том числе гостиница в центре города. В результате той атаки БПЛА погибли два человека. Еще 12 — пострадали.

