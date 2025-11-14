Обломки БПЛА повредили судно в порту Новороссийска, пострадали три человека

В результате массированной атаки на Новороссийск ночью 14 ноября беспилотники повредили гражданское судно.

По предварительным данным, трое членов экипажа пострадали и были госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате налета украинских дронов в Новороссийске повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также три многоквартирных дома. В одном из домов пострадал мужчина, его госпитализировали.

Позже стало известно еще о двух адресах, где зафиксировали падение обломков беспилотников. Там никто не пострадал.

