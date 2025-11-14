Logo
Происшествия
Возгорание на нефтебазе после атаки БПЛА потушили в Новороссийске
Фото Максима Бессалого, «Кубань 24»

На нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис» произошел пожар ночью 14 ноября во время отражения атаки дронов на побережье.

Огонь возник после падения обломков дронов. Около 4:10 возгорание удалось полностью потушить. При ЧП никто не пострадал, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Всего в ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск к этому часу задействовали 172 человека и 51 единицу техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате налета украинских дронов в Новороссийске повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также многоквартирные дома. В одном из них пострадал мужчина, его госпитализировали.

Кроме того, обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска, пострадали три члена экипажа.

