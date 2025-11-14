Возгорание на нефтебазе после атаки БПЛА потушили в Новороссийске

На нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис» произошел пожар ночью 14 ноября во время отражения атаки дронов на побережье.

Огонь возник после падения обломков дронов. Около 4:10 возгорание удалось полностью потушить. При ЧП никто не пострадал, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Всего в ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск к этому часу задействовали 172 человека и 51 единицу техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате налета украинских дронов в Новороссийске повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также многоквартирные дома. В одном из них пострадал мужчина, его госпитализировали.

Кроме того, обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска, пострадали три члена экипажа.

