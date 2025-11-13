Три многоквартирных дома в Новороссийске повреждены БПЛА, пострадал мужчина

Фрагменты беспилотных летательных аппаратов упали на дома ночью 14 ноября во время отражения атаки.

Обломки дрона попали в квартиру на четвертом этаже, выбив стекла в нескольких квартирах. Пострадал мужчина, которого госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Также обломки беспилотника повредили два многоквартирных дома высотой в 5 и 16 этажей. В квартирах выбило окна, возгораний нет. По предварительной информации, пострадавших там нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после атаки украинских беспилотников ночью 14 ноября повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис».

