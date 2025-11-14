Еще по двум адресам в Новороссийске зафиксировали падение обломков БПЛА

Ночью 14 ноября после налета украинских дронов зафиксировали падение обломков на разных улицах.

В многоквартирном доме повреждена квартира на 15 этаже, еще в нескольких выбило окна. По другому адресу обломки БПЛА упали на придомовую территорию, здесь повреждений нет.

По этим адресам пострадавших людей нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

При обнаружении обломков необходимо звонить по номеру 112. Приближаться к фрагментам БПЛА категорически запрещено.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате налета украинских дронов повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также три многоквартирных дома. Известно об одном пострадавшем мужчине, его госпитализировали.

