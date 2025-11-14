Logo
В Новороссийске перекрыли трассу в направлении Кабардинки

Происшествия
В Новороссийске перекрыли трассу в направлении Кабардинки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ночью 14 ноября дорогу на участке между Новороссийском и селом Кабардинка закрыли для проезда транспортных средств.

Об ограничении движения на Сухумском шоссе сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 14 ноября началась массированная атака беспилотников на Новороссийск. В результате налета украинских дронов повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также три многоквартирных дома. Известно об одном пострадавшем мужчине.

В 3:05 в Краснодарском крае объявили ракетную опасность. Первыми оповещения получили жители Новороссийска, в котором продолжалось отражение беспилотной атаки. 

Читайте также: в аэропортах Геленджика и Краснодара ради безопасности ввели временные ограничения на полеты.

