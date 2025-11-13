В аэропорту Краснодара ввели ограничения из-за угрозы атаки беспилотников

В краснодарском аэропорту ввели дополнительные временные ограничения ночью 14 ноября из-за объявленной по краю беспилотной опасности.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Аэропорт Краснодара принимает и выпускает самолеты только с 9:00 до 19:00. Поэтому ограничения будут актуальны, если к утру сигнал «Беспилотная опасность» не отменят. В этом случае на вылет и прилет могут задержаться утренние авиарейсы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность на территории всего края объявили вечером 13 ноября. После чего в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты. В ночь на 14 ноября сирены, оповещающие об отражении атаки беспилотников, включили в Новороссийске, а затем в Анапе.

