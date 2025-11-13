В Анапе включили сирены из-за налета беспилотников на побережье

Ночью 14 ноября после начала отражения атаки БПЛА в Новороссийске сирены, оповещающие об опасности, включили в соседней Анапе.

При включении сирен с сигналом «Внимание всем» важно сохранять спокойствие и следовать определенным рекомендациям для обеспечения своей безопасности, напомнили в пресс-службе администрации Анапы.

«Если вы находитесь дома, оставайтесь внутри. Выберите помещение без окон, например, ванную, туалет, коридор или кладовую. Не используйте лифт и держитесь подальше от окон и дверей. Если сигнал застал вас на улице, укройтесь в цокольных этажах ближайших зданий. Для укрытия также подходят подвалы и подземные парковки. Избегайте укрытий у стен многоквартирных домов, автомобилей и остановочных павильонов», — говорится в официальном сообщении мэрии.

В случае ЧП необходимо звонить на единый номер — 112. Приближаться к обломкам беспилотников категорически запрещено.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полночь в Новороссийске включили сирену, оповещающую об отражении атаки беспилотников.

Подпишись, здесь всегда интересно.