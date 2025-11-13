В Новороссийске включили сирену, оповещающую об отражении атаки беспилотников

Жителей города-героя в ночь на 14 ноября предупредили о надвигающейся атаке беспилотных летательных аппаратов.

В полночь началось отражение атаки БПЛА, после чего включили сирену — сигнал «Внимание всем».

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале напомнил о запрете съемки и публикации видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность на территории всего края объявили вечером 13 ноября. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в 19:30. После чего в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты.

Подпишись, здесь всегда интересно.