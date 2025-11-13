В Новороссийске второй раз за ночь включили сирены, оповещающие об атаке БПЛА

Ночью 14 ноября, около 2:10, началась вторая волна атаки беспилотников на Новороссийск.

Местные жители вновь сообщили о включении сирен «Внимание всем».

«Продолжается отражение атаки! Жителям отойти от окон, принять меры безопасности!» — написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Глава города напомнил о недопустимости съемки и публикации видео работы ПВО, специальных и оперативных служб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полночь в Новороссийске включили сирену, оповещающую об отражении атаки беспилотников. Затем сирены заработали в Анапе. В Геленджике и Туапсе тоже предупредили об отражении атаки беспилотников на черноморском побережье и привели все службы в режим повышенной готовности.

В аэропортах Геленджика и Краснодара ради безопасности ввели временные ограничения на полеты.

