В Геленджике и Туапсе предупредили об отражении атаки беспилотников на побережье

Ночью 14 ноября в Краснодарском крае объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В частности, украинские дроны с полуночи фиксируют на черноморском побережье.

Глава Геленджика Алексей Богодистов около 1:00 сообщил об отражении атаки БПЛА со стороны Новороссийска.

Все службы приведены в режим максимальной готовности также в Туапсинском округе, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Жителей и гостей края просят сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности. В случае ЧП необходимо звонить по единому номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность на территории всего края объявили вечером 13 ноября. В ночь на 14 ноября сирены, оповещающие об отражении атаки беспилотников, включили в Новороссийске, а затем в Анапе. Кроме того, в аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на полеты.

