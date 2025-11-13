Беспилотную опасность объявили вечером 13 ноября в Краснодарском крае

Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Краснодарского края получили в четверг в 19:30.

При получении таких уведомлений нужно сохранять спокойствие и повысить бдительность. Необходимо избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — сказано в оповещении МЧС.

При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов нужно сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

