Очевидцы рассказали подробности атаки БПЛА в Северском районе

Ночью 13 ноября силы ПВО сбили 5 БПЛА над территорией Краснодарского края и 17 — над Черным морем. Во всех случаях падения фрагментов дронов пострадавших нет.

Для жителей Афипского ночь выдалась неспокойной. Жужжание в небе услышали рано утром. Гамлет не так давно вернулся из зоны проведения СВО. Проснулся уже от привычных хлопков в небе. Перед двором стоял автомобиль жены.

«На автомобиле остались повреждения. Фрагмент БПЛА пробил стекло, которое поменяли только неделю назад, затем попал прямо в панель, под замену сразу две детали», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

Всего в поселке пострадало четыре частных домовладения, степень повреждения разная.

«И дети, и взрослые перепугались. Окна повылетали, чуть-чуть крышу повредило, ничего глобального нет, все целы», — делится житель поселка Афипского Алексей Ключков.

Все целы, и это самое главное, восстановить имущество куда проще, чем здоровье, уверены местные жители.

«Окна выбило волной, теперь они забиты пленкой — это временный вариант, чтобы в такую погоду не оставить дом без защиты от дождя и ветра», — говорит Тихий.

В большинстве дворов после атаки БПЛА повреждения не сильные, люди отделались сильным испугом.

«Утром проснулась от зарева в окне, потом хлопок. Пострадала машина, на крышу упал осколок», — рассказывает жительница поселка Афипского Елена Алферова.

Приближение беспилотника ночью распознали не сразу.

«Думал сначала, что комар по комнате летает. Потом стал приближаться будто мопед или мотороллер. Я испугался, жену накрыл, он бабахнул, я думал, в дом попало, стекла повылетали», — говорит житель поселка Афипского Василий Проничев.

В соседней станице Смоленской повредило окна в одном частном доме, в нескольких местах оказались порванными провода линии электропередачи. Сразу после удар на место прибыли экстренные и оперативные службы. Затем к работе приступили газовики и специальная комиссия. Помощь пострадавшим уже начали оказывать.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожили 13 ноября в Черном море. После уничтожения одного из надводных беспилотников в результате взрыва в селе Вольном Туапсинского округа повредило остекление пяти домов.

Подпишись, здесь всегда интересно.