Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожили 13 ноября в Черном море

Вооруженные силы Украины в ночь на 13 ноября вновь попытались атаковать объекты на территории России с помощью беспилотных катеров.

Силы и средства Черноморского флота отразили атаку и уничтожили четыре вражеских БЭКа в акватории Черного моря, сообщает Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», угрозу применения БЭК объявили вечером 12 ноября в Туапсинском округе. Местные жители сообщили о включении сирен.

Утром 13 ноября атаку безэкипажных катеров отразили. После уничтожения одного из надводных беспилотников в результате взрыва в селе Вольном повредило остекление пяти домов.

Погибших и пострадавших нет. В ближайшее время муниципальная комиссия проведет оценку ущерба, чтобы оказать помощь жителям.

