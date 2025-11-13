Logo
Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожили 13 ноября в Черном море

Происшествия
Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожили 13 ноября в Черном море
Фото Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины в ночь на 13 ноября вновь попытались атаковать объекты на территории России с помощью беспилотных катеров. 

Силы и средства Черноморского флота отразили атаку и уничтожили четыре вражеских БЭКа в акватории Черного моря, сообщает Минобороны РФ. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», угрозу применения БЭК объявили вечером 12 ноября в Туапсинском округе. Местные жители сообщили о включении сирен.

Утром 13 ноября атаку безэкипажных катеров отразили. После уничтожения одного из надводных беспилотников в результате взрыва в селе Вольном повредило остекление пяти домов.

Погибших и пострадавших нет. В ближайшее время муниципальная комиссия проведет оценку ущерба, чтобы оказать помощь жителям.

Читайте также: обломки беспилотников нашли в двух поселениях Северского района.

