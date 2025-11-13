Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожили 13 ноября в Черном море
Вооруженные силы Украины в ночь на 13 ноября вновь попытались атаковать объекты на территории России с помощью беспилотных катеров.
Силы и средства Черноморского флота отразили атаку и уничтожили четыре вражеских БЭКа в акватории Черного моря, сообщает Минобороны РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», угрозу применения БЭК объявили вечером 12 ноября в Туапсинском округе. Местные жители сообщили о включении сирен.
Утром 13 ноября атаку безэкипажных катеров отразили. После уничтожения одного из надводных беспилотников в результате взрыва в селе Вольном повредило остекление пяти домов.
Погибших и пострадавших нет. В ближайшее время муниципальная комиссия проведет оценку ущерба, чтобы оказать помощь жителям.
Читайте также: обломки беспилотников нашли в двух поселениях Северского района.