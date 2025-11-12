Угрозу применения БЭК объявили вечером 12 ноября в Туапсинском округе

Население муниципалитета предупредили о возможной угрозе применения беспилотных катеров.

Жителей округа просят отойти подальше от моря и укрыться в зданиях.

«На территории Туапсинского муниципального округа угроза БЭК. При угрозе применения безэкипажного катера действуйте в зависимости от вашей близости к воде», — написал глава Туапсинского округа Сергей Бойко в Telegram.

Если вы находитесь на берегу, необходимо подальше отойти от воды и укрыться в зданиях или за укрытиями. Если вы в воде, постарайтесь как можно быстрее выбраться на сушу и найти укрытие, напомнил глава муниципалитета.

Жители Туапсе сообщили, что в городе включили сирены.

