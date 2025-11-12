Угрозу применения БЭК объявили вечером 12 ноября в Туапсинском округе
Население муниципалитета предупредили о возможной угрозе применения беспилотных катеров.
Жителей округа просят отойти подальше от моря и укрыться в зданиях.
«На территории Туапсинского муниципального округа угроза БЭК. При угрозе применения безэкипажного катера действуйте в зависимости от вашей близости к воде», — написал глава Туапсинского округа Сергей Бойко в Telegram.
Если вы находитесь на берегу, необходимо подальше отойти от воды и укрыться в зданиях или за укрытиями. Если вы в воде, постарайтесь как можно быстрее выбраться на сушу и найти укрытие, напомнил глава муниципалитета.
Жители Туапсе сообщили, что в городе включили сирены.
