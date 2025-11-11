Мэр Кравченко рассказал о ликвидации последствий атаки БПЛА на Новороссийск

В городе-герое продолжается ликвидация последствий атаки, которую беспилотники ВСУ совершили 24 сентября. О промежуточных результатах рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

По словам мэра, ремонт кровли многоквартирного дома на улице Шевченко близится к завершению. Затем специалисты приступят к восстановлению пострадавших квартир.

«В здании восстановили электро-, газо- и водоснабжение. Произвели замену поврежденных окон и балконных блоков. В другом доме до конца этого месяца ожидается поставка стеклопакетов», — написал Кравченко в Telegram.

Кроме того, в полном объеме завершили восстановительные работы в одной из многоэтажек на улице Энгельса. Еще в двух домах до конца ноября заменят поврежденные окна. Здесь также завершается ремонт пострадавших квартир.

«На улице Исаева были повреждены два дома, в которых на данный момент продолжаются работы по замене оконных блоков. На сегодняшний день материальную и финансовую помощь получили 367 человек. Работа в этом направлении продолжается», — подчеркнул Андрей Кравченко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Новороссийск подвергся атаке украинских БПЛА днем 24 сентября. Повреждения получили семь домов, в том числе гостиница в центре города. В результате атаки БПЛА погибли два человека. Еще 12 — пострадали.

Семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей. Кроме того, компенсации получат пострадавшие с травмами легкой и средней тяжести, а также жители, частично или полностью утратившие имущество. Завершить восстановление пострадавших домов планировали к концу октября.

