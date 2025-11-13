Обломки беспилотников нашли в двух поселениях Северского района

Пострадавших в результате фрагментов БПЛА нет. На месте работают специальные и оперативные службы

В поселке Афипском выбило стекла в четырех частных домах. Также повреждены газовая труба и легковой автомобиль.

В станице Смоленской обломки повредили окна в частном доме. В нескольких местах порваны провода линии электропередачи.

Жителям окажут необходимую помощь. Повреждения на сетях электро- и газоснабжения устранят в ближайшее время, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские средства ПВО с 23:00 12 ноября до 8:00 13 ноября перехватили и уничтожили 130 вражеских БПЛА, 17 из которых ликвидировали на Черным морем, 5 — над Краснодарским краем.

