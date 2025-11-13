Силы ПВО сбили 22 беспилотника над Кубанью и Черным морем ночью 13 ноября

Вооруженные силы Украины в ночь на четверг вновь предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российские средства ПВО с 23:00 12 ноября до 8:00 13 ноября перехватили и уничтожили 130 вражеских БПЛА, 17 из которых ликвидировали на Черным морем, 5 — над Краснодарским краем.

Больше всего беспилотников уничтожили над территориями Курской и Белгородской областей — по 32 дрона, еще 20 силы ПВО перехватили в небе над Воронежской областью.

Над Крымом ликвидировали семь беспилотников, над Орловской областью — шесть, над Тамбовской областью — четыре.

Еще три БПЛА уничтожили в небе над Ростовской областью, два — над Брянской и по одному — над Тульской областью и Московским регионом, сообщает Минобороны РФ.

Читайте также: угрозу применения БЭК объявили вечером 12 ноября в Туапсинском округе.

Подпишись, здесь всегда интересно.