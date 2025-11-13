Атаку безэкипажных катеров в Черном море отразили в районе Туапсинского округа

Об этом сообщили утром 10 ноября после отмены беспилотной опасности в муниципалитете.

После уничтожения одного из надводных беспилотников в результате взрыва в селе Вольном повредило остекление пяти домов.

Погибших и пострадавших нет. В ближайшее время муниципальная комиссия проведет оценку ущерба, чтобы оказать помощь жителям, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», угрозу применения БЭК объявили вечером 12 ноября в Туапсинском округе. Местные жители сообщили о включении сирен.

Читайте также: безэкипажный катер сдетонировал вблизи береговой линии в Туапсе. Ударной волной выбило остекление на втором этаже двухэтажного дома. Также были повреждены гараж и лодочный ангар.

