Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Атаку безэкипажных катеров в Черном море отразили в районе Туапсинского округа

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ataku-bezekipazhnyh-katerov-v-chernom-more-otrazili-v-rajone-tuapsinskogo-okruga
Атаку безэкипажных катеров в Черном море отразили в районе Туапсинского округа
Фото Минобороны РФ

Об этом сообщили утром 10 ноября после отмены беспилотной опасности в муниципалитете.

После уничтожения одного из надводных беспилотников в результате взрыва в селе Вольном повредило остекление пяти домов.

Погибших и пострадавших нет. В ближайшее время муниципальная комиссия проведет оценку ущерба, чтобы оказать помощь жителям, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», угрозу применения БЭК объявили вечером 12 ноября в Туапсинском округе. Местные жители сообщили о включении сирен.

Читайте также: безэкипажный катер сдетонировал вблизи береговой линии в Туапсе. Ударной волной выбило остекление на втором этаже двухэтажного дома. Также были повреждены гараж и лодочный ангар.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях