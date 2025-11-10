Безэкипажный катер сдетонировал у берега Туапсе

Об этом сообщили утром 10 ноября.

За ночь в акватории Черного моря в районе Туапсе обезвредили четыре украинских безэкипажных катера.

Один из них сдетонировал вблизи береговой линии. Ударной волной выбило остекление на втором этаже двухэтажного дома. Также были повреждены гараж и лодочный ангар.

Никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают специальные и экстренные службы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал инернет-портал «Кубань 24», сирены, оповещающие об угрозе беспилотной опасности, включили в Туапсинском округе 10 ноября около 00:51. Сообщения об отмене угрозы беспилотников появились в 8:09. Также ночью 10 ноября сообщалось об угрозе применения БЭК в Новороссийске. Сообщения появились в 00:42. Об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров в Новороссийске сообщили в 4:56.

Всего в течение ночи над акваторией Черного моря уничтожили семь украинских БПЛА.

