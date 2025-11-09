Logo
В Новороссийске ночью 10 ноября объявили угрозу применения безэкипажных катеров

Происшествия
Фото Минобороны РФ

Власти Новороссийска обратились к жителям первой береговой линии с просьбой соблюдать меры предосторожности в случае срабатывания сирен.

Население города-героя предупредили о возможной угрозе применения беспилотных катеров. Жителей первой береговой линии просят оставаться в помещениях, избегать окон и не находиться на улице возле моря при срабатывании сигнала «Внимание всем».

Горожанам рекомендовано сохранять спокойствие и следить за обновлениями на официальных страницах администрации, в социальных сетях мэра, а также на радио «Новая Россия» (104 FM) и телеканале «Новороссийск» (22 кнопка у кабельных операторов).

Читайте также: в Сочи при угрозе БПЛА и БЭК будут вводить ограничения на выход судов из портов.

