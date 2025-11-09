В Туапсе включили сирены, оповещающие о беспилотной опасности

В Туапсинском округе ночью 10 ноября объявили предупреждение о беспилотной угрозе.

В связи с угрозой использования беспилотных летательных аппаратов жителям и гостям необходимо сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Рекомендуется оставаться в помещениях без окон и не выходить на улицу. В случае экстренной ситуации следует укрыться в помещениях с минимальным остеклением, таких как коридоры, ванные или кладовые.

«Если вы оказались на улице, рекомендуется укрыться в цокольных этажах зданий, подвалах или подземных переходах. Не используйте автомобиль для укрытия и избегайте стен многоквартирных домов», — сообщается в официальном Telegram-канале главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко.

Запрещено публиковать фото или видео работы ПВО, БПЛА и их обломков, а также действий специальных служб. В экстренных случаях необходимо звонить по телефону 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске ночью 10 ноября объявили угрозу применения безэкипажных катеров.

