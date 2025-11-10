Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Черным морем ночью 10 ноября

В ночь на понедельник российские военные отразили очередную атаку ВСУ на объекты территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего дежурные средства ПВО уничтожили 71 украинский беспилотник. Из них семь сбили над Черным морем и три — над Республикой Крым.

Над Брянской областью в ночь на понедельник сбили 29 беспилотников. Семь БПЛА ликвидировали над территорий Курской области, по четыре дрона — над Орловской, Тверской и Самарской областями.

По пять БПЛА уничтожили над Липецкой и Смоленской областями, еще по одному сбили над Калужской и Ростовской областями, сообщает Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 10 ноября в Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров. Власти Новороссийска обратились к жителям первой береговой линии с просьбой соблюдать меры предосторожности в случае срабатывания сирен. Отмену угрозы атаки БЭК объявили в 4:56. Также в ночь на понедельник сирены, оповещающие о беспилотной опасности, включили в Туапсе.

Подпишись, здесь всегда интересно.