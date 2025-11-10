В Новороссийске отменили угрозу атаки безэкипажных катеров

Об угрозе применения БЭК ночью 10 ноября сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Соответствующие сообщения появились около 0:44. Угрозу атаки безэкипажных катеров отменили в 4:56.

«Опасности для жителей и гостей Новороссийска НЕТ!» — написал Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти Новороссийска обратились к жителям первой береговой линии с просьбой соблюдать меры предосторожности в случае срабатывания сирен.

Население города-героя предупредили о возможной угрозе применения беспилотных катеров. Жителей первой береговой линии просят оставаться в помещениях, избегать окон и не находиться на улице возле моря при срабатывании сигнала «Внимание всем». Следить за обновлениями можно на официальных страницах администрации, в социальных сетях мэра, а также на радио «Новая Россия» (104 FM) и телеканале «Новороссийск» (22 кнопка у кабельных операторов).

